Mezzo dell'Asia si ribalta: paura per il conducente E' accaduto a contrada San Vitale. L'autista ha perso il controllo in una curva

Momenti di paura questo pomeriggio per un dipendente dell'Asia rimasto coinvolto in un incidente stradale. Mentre percorreva la Strada Provinciale 153 a contrada San Vitale di Benevento, l'autista ha perso il controllo del mezzo che si è poi ribaltato all'uscita di una curva, probabilmente anche a causa dell'asfalto bagnato.

Il Piaggio Porter, si è adagiato su di un lato strusciando la fiancata sull'asfalto. Per fortuna, nessuna grave conseguenza per il conducente che è riuscito ad uscire dal veicolo.