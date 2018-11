Rapina in casa di invalido, scarcerato il giovane di Faicchio Ai domiciliari Morrys Pettorelli, arrestato dai carabinieri

Scarcerato Morrys Pettorelli, 29 anni, di Facchio, che alcuni giorni fa era finito a Capodimonte – ora è agli arresti domiciliari - perchè ritenuto responsabile, in concorso con altre persone non ancora identificate, della rapina compiuta lo scorso 20 agosto a San Lorenzello, quando un disabile si era trovato di fronte, nella sua abitazione, alcuni balordi che gli avevano tappato la bocca, impedendogli di gridare, ed avevano scardinato lo sportello di una cassaforte a muro, impadronendosi di un portafogli con 2mila euro e di alcuni oggetti d'oro. Un colpo al centro di un'indagine dei carabinieri.

L'attenuazione della misura, sollecitata dall'avvocato Marcello D'Auria, è stata decisa dal gip Flavio Cusani dopo l'interrogatorio di garanzia, nel corso del quale il giovane aveva respinto ogni addebito – anche rispetto ad un tentato furto -, sostenendo di conoscere la casa teatro dell'incursione per averla frequentata per anni come amico di famiglia, e anche per aver eseguito alcuni lavori edili in una stanza diversa quella che ospitava la cassaforte.

