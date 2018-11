Capannone in fiamme ad Apollosa Ennesimo incendio di balle di paglia e fieno registrato nel Sannio

Vigili del fuoco in azione questa sera alla contrada Monte Mauro di Apollosa. A bruciare un capannone in ferro e lamiere all'interno del quale erano sistemate decine di balle di paglia e fieno.

L'allarme è scattato dopo le 18 quando i residenti hanno notato le fiamme. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del distaccamento di Bonea e due autobotti dal comando provinciale.

E' giallo sulle cause che hanno scatenato l'incendio. Come sempre in questi casi, nessuna ipotesi viene tralasciata.

Si tratta dell'ennesimo incendio di paglia e fino registrato dall'estate ad oggi. Un'escalation che ha interessato sia la provincia che le campagne beneventane.