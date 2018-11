Caserta: ripristinata la circolazione dei treni dopo fulmine E' stato necessario riparare e sostituire oltre 60 chilometri di cavi

Torna normale la circolazione alla stazione di Caserta dopo i danni gravi provocati dal fulmine che ha colpito alcuni cavi lo scorso lunedì. Nel nubifragio che si era abbattuto su Terra di Lavoro infatti avevano fatto scalpore le immagini delle fiamme nella stazione del capoluogo e del fulmine che aveva colpito la struttura. Sono infatti terminati oggi i lavori di ripristino. I tecnici della ferrovia hanno dovuto lavorare duramente per via della mole dei danni provocati dal fulmine: solo oggi sono riusciti ad ultimare la sostituzione di circa 60 chilometri di cavi danneggiati dalla scossa elettrica e poi dall'incendio che si era sviluppato all'interno della stazione. Incidente che aveva provocato pesanti disagi alla circolazione dei treni per l'intera settimana: erano rimasti aperti infatti solo 3 binari con ritardi per i convogli che andavano dai 60 ai 100 minuti.

Annunciato oggi il completamento dei lavori ed il ripristino totale della linea ferroviaria a meno che si verifichino imprevisti.