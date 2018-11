Stalking ai danni dell'ex moglie, 41enne della città patteggia Otto mesi la pena, sospesa, decisa dal giudice

Otto mesi. E' la pena, patteggiata e sospesa, stabilita dal giudice Gelsomina Palmieri per un 41enne di Benevento (è stato difeso dagli avvocati Vincenzo Regardi e Roberto Pulcino) che lo scorso 23 marzo era stato sottoposto agli arresti domiciliari per stalking ai danni dell'ex moglie - è assistita dall'avvocato Nazzareno Fiorenza -. Un'accusa contenuta in un'ordinanza di custodia cautelare adottata dal gip Loredana Camerlengo su richiesta del sostituto procuratore Miriam Lapalorcia, titolare di un'indagine condotta dalla Squadra mobile.

Secondo gli inquirenti, avrebbe seguito i movimenti della donna, dopo essersi appostato sotto casa, l'avrebbe percossa, offesa e minacciata di morte. Condotte persecutorie che avrebbero costretto la malcapitata a cambiare le sue abitudini di vita: camuffandosi con parrucca ed occhiali, prima di uscire, per paura di essere riconosciuta, e adoperando l'auto di un parente per recarsi ogni giorno al lavoro. In una circostanza, poi, l'avrebbe cacciata dall'abitazione di fronte al suo no ad un rapporto sessuale.

Addebiti che, come si ricorderà, l'uomo aveva respinto durante l'interrogatorio di garanzia, quando aveva fornito la sua versione sui fatti contestati. Aveva escluso di aver picchiato l'ex coniuge, aveva offerto la sua spiegazione rispetto al tenore di quei messaggi ritenuti di stampo intimidatorio (“Ricordati che non sarà adesso ma prima o poi ti uccido, te lo giuro...”), che aveva definito il risultato di uno “sfogo”. Lui non accettava infatti l'idea che lei volesse separarsi e archiviare, così, il matrimonio.

“Le ho sempre voluto bene, non ho mai usato violenza nei suoi confronti...”, aveva concluso il 41enne, per il quale la misura cautelare era stata successivamente attenuata e sostituita con il divieto di avvicinamento, oraa revocato, alla parte offesa, alla sua abitazione e al luogo di lavoro.

Esp