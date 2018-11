Dosi di crack fatte in casa, il 43enne resta ai domiciliari La decisione del gip Cusani per Franco Silvino, di Benevento

Resta agli arresti domiciliari Franco Silvino (avvocato Gerardo Giorgione), il 43enne di Benevento, già noto alle forze dell'ordine, che venerdì sera era stato fermato dalla Squadra mobile per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Lo ha deciso il gip Flavio Cusani al termine dell'udienza di convalida di questa mattina.

L'intervento degli agenti, che nei giorni precedenti avevano osservato la cessione di una dose ad un acquirente, era scattato in un appartamento al rione Capodimonte dopo aver documentato l'ingresso e l'uscita di un nuovo assuntore. Una volta nell'abitazione, avevano sorpreso Silvino mentre era intento a confezionare dosi di crack.

Nella cucina erano stati rinvenuti alcuni grammi di sostanza sfusa da confezionare, pronta per essere pesata con un bilancino di precisione, un involucro e una busta in plastica in parte tagliata, usata per preparare le dosi.

Nella camera da letto, invece, i poliziotti avevano sequestrato una “pietra” da oltre 20 grammi di stupefacente, nascosta tra alcuni indumenti.

