Tangenziale ovest, scontro tra due auto: gravi alcune persone FOTO | Impatto tra una Multipla ed una Y

E' di sei feriti, alcuni dei quali gravi, il bilancio dell'incidente accaduto nel pomeriggio lungo la Tangenziale ovest, tra le uscite Rione Libertà e Santa Clementina. E' qui che si sono scontrate, per cause in corso di accertamento.una Multipla con cinque persone a bordo e una Y guidata da un uomo. L'impatto, violentissimo, ha ridotto la Multipla ad un ammasso di lamiere. Scattato l'allarme, sul posto sono accorse due squadre di vigili del fuoco, gli agenti della Volante e numerose ambulanze del 118, che hanno provveduto a trasportare in ospedale gli occupanti le auto. Tra loro anche una donna incinta.

I pompieri per estrarre i malcapitati dalle vetture hanno dovuto lavorare a lungo. A destare maggiori preoccupazioni sono gli occupanti della Multipla. In particolare per la donna incinta si è resa necessario l'intervento dei soccorritori dell'Unità mobile di Rianimazione del 118 Croce Rossa.

Tre le persone trasferite presso il Fatebenefratelli ed il Rummo in codice Rosso. Tra loro anche una ragazzina che viaggiava sempre a bordo della Fiat.

Strada impraticabile per ore a causa di un'enorme macchia di olio e di gasolio che ha interessato per decine di metri l'intera carreggiata. Saranno ora i rilievi della polizia municipale a dover restituire l'esatta dinamica dell'incidente.