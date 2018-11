Tentano di rubare in un'auto, arrestati Ai domiciliari due uomini di Benevento, fermati dalla Volante

Sono finiti ai domiciliari per concorso in tentato furto aggravato. Stavano cercando di forzare lo sportello di un'auto in sosta a Pacevecchia, i due uomini di Benevento arrestati dalla Volante. Gli agenti li hanno sorpresi in via Ferrannini, dove era parcheggiata la macchina presa di mira. Secondo la ricostruzione dei fatti operata, uno degli indagati stava provando a piegare la portiera, mentre l'altro faceva da palo. Quando ha visto i poliziotti, ha infatti avvertito il primo, che ha tentato di allontanarsi con uno scooter. Entrambi sono stati bloccati e condotti in questura. Nel garage dell'abitazione di uno degli uomini sono state rinvenute consolle satellitari di auto e autoradio ritenute di provenienza illecita.