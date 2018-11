Scontro lungo la tangenziale ovest, muore la 37enne di Tufara Gravemente ferita, aveva già perso il bimbo che portava in grembo

Prima il bimbo che portava in grembo, poi lei. Non ce l'ha fatta la 37enne di Tufara, una delle persone rimaste gravemente ferite nell'incidente accaduto nel pomeriggio lungo la Tangenziale ovest. In stato di gravidanza, la donna era stata trasportata in ospedale e sottoposta alle cure del caso che non avevano però evitato la morte del figlio al quale avrebbe voluto donare la vita.

Un destino tragico, diventato ancora più drammatico con la morte della mamma. Era con altre quattro persone a bordo della Multipla che si era scontrata con una Lancia Y tra le uscite Rione Libertà e Santa Clementina. Tre i feriti in codice rosso, tra loro la 37enne, il cui cuore ha cessato di battere per sempre in serata.