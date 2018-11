"Falsa testimonianza in causa di divorzio", due condanne Assolto un terzo imputato

Due condanne ed un'assoluzione sono state decise dal giudice Maria Di Carlo al termine del processo a carico di tre persone accusate di falsa testimonianza. La condanna a 2 anni, pena sospesa, è stata stabilita per Pierluigi Della Camera e Gabriele Saverio Lombardi, mentre è stato assolto, perchè il fatto non sussiste, Cosimo Lombardi, tutti difesi dall'avvocato Angela Mancini.

Per Della Camera e Gabriele Saverio Lombardi anche il risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, in favore del dottore Antonio Zeoli, parte civile con l'avvocato Grazia Luongo. L'imputazione era relativa alle dichiarazioni rese nel 2014 durante la causa di divorzio tra il professionista e la consorte.

