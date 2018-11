Scarico acque di un frantoio in un canale: denuncia e multa Controlli dei carabinieri

I carabinieri di Guardia Sanframondi, del Nucleo Operativo Ecologico di Napoli e del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Benevento nell’ambito di mirati controlli nel settore agroalimentare e ambientale hanno denunciato il titolare di un frantoio a San Lupo. Secondo l'accusa le acque reflue di lavorazione delle olive venivano sversate illecitamente direttamente in un canale vicino all’opificio. Per il titolare è scattata anche una sanzione di 3.000 euro poiché veniva impiegato un lavoratore in nero.