Violenza sulle donne, Polizia al Rione Libertà Il Camper 'Rosa' per la prevenzione

Continua il tour del Camper Rosa della Polizia di stato nelle piazze di Benevento e provincia per prevenire le violenze di genere. Un percorso di sensibilizzazione, voluto dal questore Giuseppe Bellassai, rivolto in particolare alle giovani generazioni.

Il camper rosa della Polizia ha fatto tappa questa mattina nei pressi di piazzale Gramazio, al rione Libertà. Presenti gli studenti di alcuni istituti scolastici cittadini. A bordo del camper una equipe di personale specializzato abilitato nel trattare tale tipologia di reato.

L'iniziativa è relativa al progetto “Questo non è amore” e ha coinvolto numerosi studenti delle classi IV e V del Liceo Scientifico “Rummo” e dell’Istituto Professionale per i Servizi Alberghieri e di ristorazione “Le Streghe” di Benevento che hanno visitato il camper allestito come aula didattica multimediale e si sono confrontati sul tema con la dottoressa Gabriella Zitano ed i poliziotti.