Scuole, controlli antidroga della Polizia Unità cinofile dinanzi alcuni istituti. il Questore: "Alleati con Scuole e famiglie per legalità"

Una serie di controlli antidroga sono stati effettuati dalla Polizia di Stato a Benevento. Nel mirino eventuali spacciatori e giovani che fanno uso di sostanze stupefacenti. I poliziotti hanno effettuato i controlli con le unità cinofile all'Alberghiero “Le Streghe” di via Santa Colomba.

Per fortuna gli agenti non hanno rinvenuto droga. Per il Questore Bellassai “la collaborazione tra le Istituzioni Scolastiche, le famiglie e le Forze dell’Ordine è oggi più che mai necessaria. L'obiettivo, attraverso la nostra presenza nelle scuole, è quello di radicare sempre di più nei nostri ragazzi la cultura della legalità e il messaggio che la Polizia di Stato è loro vicina e deve diventare per loro un punto di riferimento. I nostri ragazzi ogni giorno si trovano a dover contrastare le insidie che si nascondono ovunque e che molto spesso non sono facilmente individuabili. La diffusione di sostanze stupefacenti è infatti un fenomeno sempre più in aumento tra i giovani che cercano risposte a piaceri immediati mentre vivono molto spesso isolati nel mondo virtuale del web. Siamo quindi in prima linea per prevenire e contrastare qualsiasi forma di devianza e di criminalità facendo comprendere ai nostri ragazzi che con le regole si vive meglio insieme. È una rivoluzione culturale che deve riguardare grandi e piccoli”. La Questura di Benevento ricorda inoltra che possono essere comunicate situazioni di bullismo, violenza, disagio contattando il 113 o scaricando gratuitamente l’App “YouPol” per segnalare alla Sala Operativa ogni forma di uso/spaccio di sostanze stupefacenti, ogni violenza di cui si è a conoscenza e si è testimoni, ogni fatto reato per il quale chiedere aiuto.