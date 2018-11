Bomba carta contro l'auto di un agricoltore: danni e paura Ancora un attentato intimidatorio in Valle Caudina. I carabinieri denunciano un 26enne

Attentato intimidatorio nella notte a Bonea dove qualcuno ha innescato una bomba carta posizionata sul cofano di un’auto. È accaduto in via Fizzo. Nel mirino la Fiat Uno di un 43enne del posto svegliato nel cuore della notte dal boato provocato dalla deflagrazione. Scattato l’allarme sul posto sono accorsi i carabinieri della Compagnia di Montesarchio che hanno effettuato il sopralluogo ed avviato le indagini. L’esplosione ha danneggiato il veicolo.

Il proprietario del mezzo è stato ascoltato dagli investigatori che hanno ora avviato le indagini per cercare di individuare l’autore o gli autori del gesto che si aggiunge ai tanti altri registrati non solo a Bonea, ma in tutta la Valle Caudina, nei mesi scorsi.

Dopo alcune ore i militari hanno femrato e denunciato un 26enne, ritenuto responsabile di di minaccia aggravata, danneggiamento di automezzo e detenzione illegale di esplosivi di ogni genere.

Al.Fa