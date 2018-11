Ristoratore di Telese morto dopo incidente, giovane a processo Il dramma nel luglio 2016 nella cittadina termale

Partirà il 21 febbraio del prossimo anno il processo a carico di Francesco Lombardi (avvocato Alessandro Della Ratta), 21 anni, di Dugenta, chiamato in causa dalle indagini sulla morte di Antonio Limata, 54 anni, ristoratore, di Telese Terme, avvenuta nell'ospedale San Giovanni Bosco di Napoli, a distanza di alcuni giorni dall'incidente nel quale era rimasto coinvolto il 5 luglio del 2016 a Telese Terme.

Questa mattina l'udienza preliminare e la decisione del gup Gelsomina Palmieri di spedire a giudizio, in linea con la richiesta della Procura, il giovane.

Secondo una prima ricostruzione, il malcapitato era in sella ad una moto che in via San Giovanni – era entrata in collisione con l'auto guidata da Limata. Il 54enne era finito sull'asfalto, battendo violentemente la testa.. Soccorso, era stato trasportato in gravi condizioni al 'Rummo', quindi trasferito a Napoli, dove il suo cuore si era fermato per sempre.

Alcuni familiari della vittima, parti civili, sono rappresentati dall'avvocato Antonio Aceto.

