Violenta lite tra immigrate: donna in ospedale | FOTO L'altra protagonista fermata e trasferita in Questura. Sul posto Polizia, Carabinieri e 118

Momenti di paura e di tensione questa mattina all'interno di una casa di accoglienza per donne straniere. E' accaduto nei pressi di piazza Santa Maria. Due le donne protagoniste di una furibonda lite durante la quale sono volati calci e schiaffi. Scattato l'allarme, sul posto sono accorsi gli agenti della Volante i Carabinieri. agenti e militari hanno lavorato a lungo prima di riuscire a riportare la calma tra le due straniere.

Necessario l'intervento dell'ambulanza che ha trasferito in ospedale una straniera per accertamenti. La donna infatti, peraltro in stato di gravidanza, ha accusato un malore al termine del litigio.

L'altra protagonista è stata invece trasferita in Questura per essere identificata. Saranno gli agenti della Volante a dover ricostruire l'accaduto.