Astensione dei penalisti, il 22 assemblea aperta ai cittadini Niente udienze dal 20 al 23 novembre, gli avvocati spiegano le ragioni della protesta

Un'assemblea aperta a tutta la cittadinanza. L'ha indetta per il prossimo 22 novembre, in Tribunale (ore 10), la Camera penale di Benevento. L'iniziativa è stata programmata nel terzo dei quattro giorni di astensione dalle udienze – dal 20 al 23 novembre – proclamati dall'Unione delle Camere penali italiane per dire “no alla controriforma della giustizia penale, in difesa della Costituzione e per affermare e difendere l'idea liberale e costituzionale della giustizia penale". Nel mirino, in particolare, il progetto del governo di abolire la prescrizione dopo la sentenza di primo grado.

Di qui la necessità di diffondere e spiegare a livello territoriale le ragioni della protesta. Dopo i saluti del presidente dell'Ordine degli avvocati sannita Alberto Mazzeo, sarà Monica Del Grosso, al vertice della Camera penale di Benevento, ad introdurre i lavori. Previsti gli interventi di Katia La Regina, professore associato di Diritto processuale penale alla 'Giustino Fortunato' e di Antonella Marandola, professore ordinario di Diritto processuale penale all'Unisannio.