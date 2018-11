Rapine, titolare di una gioielleria fa scattare allarme Due persone sospette hanno attirato l'attenzione del commerciante: fermate dai carabinieri

Momenti di paura questa mattina per un gioielliere di Benevento che ha chiesto l'intervento dei carabinieri dopo aver notato due persone passare e ripassare nei pressi della sua attività commerciale, lungo Corso Garibaldi, non lontano dal Duomo. Inevitabile per il commerciante, già finito in passato nel mirino dei malviventi, pensare che si trattasse di ladri o peggio ancora di rapinatori. Sul posto sono accorsi i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Benevento che hanno fermato i due sospetti. Entrambi di nazionalità rumena avrebbero dichiarato di essere ospiti della Caritas.

I due stranieri al termine dei controlli sono stati rilasciati.