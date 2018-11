Accusato di aver picchiato 35enne santagatese, giovane assolto "Il fatto non sussiste" per un 27enne ucraino che nel 2012 era stato arrestato

Nel settembre 2012 era finito agli arresti domiciliari per tentato omicidio, perchè ritenuto responsabile dell'aggressione della quale aveva fatto le spese un 35enne di Sant'Agata dei Goti, ricoverato in prognosi riservata al Rummo per i colpi subiti.

L'ordinanza di custodia cautelare a carico di Serhiy Didukh, all'epoca 21enne, un barista di origini ucraine da tempo residente nella cittadina saticulana, era stata annullata dal Riesame per l'assenza dei gravi indizi. L'accusa era stata successivamente derubricata dal Pm in quella di lesioni personali gravissime, dalla quale l'attuale 27enne, difeso dall'avvocato Danilo Riccio, è ora stato assolto perchè il fatto non sussiste. Lo ha deciso il giudice Anita Polito al termine di un processo nel quale la vittima si era costituita parte civile.