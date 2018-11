Si scaglia contro un barista, denunciato un 22enne Episodio al Corso Garibaldi, intervento della Volante

Lesioni e danneggiamento: sono le ipotesi di reato per le quali la Volante ha denunciato un 22enne di Benevento, già noto alle forze dell'ordine. Il giovane è ritenuto responsabile di un episodio accaduto in un bar lungo il Corso Garibaldi; in particolare, dopo una lite, si sarebbe scagliato contro un dipendente del locale, procurandogli ferite al collo e al viso.