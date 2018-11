Droga, torna in libertà il 20enne di San Giorgio del Sannio Obbligo di firma per Andrea Parrella, che era ai domiciliari

Rimesso in libertà dal gip Flavio Cusani, che ha disposto per lui l'obbligo di firma, Andrea Parrella, un 20enne di San Giorgio del Sannio, arrestato sabato dai carabinieri della locale Stazione.

Detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, questa l'ipotesi di reato contestata al giovane, che era stato sottoposto ai domiciliari dopo una perquisizione della sua abitazione - in precedenza erano stati fermati due acquirenti all'uscita dal palazzo in cui vive -:che aveva consentito di sequestrare un bilancino di precisione e circa 200 euro in contanti e, in giardino, altri 40 grammi di hashish di cui il 20enne avrebbe cercato di liberarsi lanciandoli dalla finestra.

Questa mattina l'udienza di convalida dinanzi al giudice, nel corso della quuale Parrella è stato assistito dagli avvvocati Leonardo Liberti e Vincenzo Gatti.

Esp