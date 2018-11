Spaccio di droga in un centro per migranti: arrestato 27enne VIDEO | Un nigeriano al centro delle indagini coordinate dalla Procura ed effettuate dalla Mobile

Spaccio di sostanze stupefacenti. Questa l'accusa nei confronti di un 27enne nigeriano arrestato dalla Squadra mobile di Benevento. Nei suoi confronti un’ordinanza emessa dal Tribunale di Napoli, Sezione Riesame, su appello formulato dalla Procura della Repubblica di Benevento, che ha disposto la custodia cautelare in carcere.

Le indagini, coordinate dalla Procura e supportate da intercettazioni ambientali audio e video all’interno di un centro di accoglienza per migranti di Castelvenere, nel 2017 avevano permesso di ricostruire una presunta attività di spaccio di marijuana messa in piedi da due persone, una delle quali era stata arrestata in flagranza nel corso di un blitz effettuato nell’aprile 2017, che aveva permesso di recuperare oltre 150 dosi di sostanza stupefacente.

Dopo la mancata concessione della misura il Pm aveva formulato richiesta di riesame, ottenendo poi l’emissione del provvedimento favorevole, divenuto definitivo a seguito del rigetto del ricorso alla Suprema Corte presentato dalla difesa.

Ieri pomeriggio i poliziotti hanno notificato il provvedimento al 27enne che, da una comunità dell’avellinese, è stato trasferito presso il carcere di Benevento.