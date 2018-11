Fulmini e temporale: baracca in fiamme e strada interrotta Deposito di attrezzature incendiato a Paolisi. Viabilità compromessa tra Apice e Castel del Lago

Deposito in fiamme nella tarda serata di ieri a Paolisi. È accaduto in via Cupa Costa, a ridosso di un castagneto. Dove, ad essere interessata dalle fiamme è stata una baracca all'interno della quale erano stati sistemati attrezzi da lavoro e della legna. Secondo una prima ipotesi, non è escluso che la struttura possa essere stata colpita da un fulmine. Scattato l'allarme, sul posto sono accorsi i vigili del fuoco di Bonea e i carabinieri della Stazione di Arpaia. Spento l'incendio, i militari ed i pompieri hanno avviato le indagini per cercare di fare luce sulle cause che hanno fatto divampare le fiamme.

L'ondata di maltempo che ha colpito anche il Sannio, ha provocato danni in Valle Telesina e non solo. Ieri sera numerosi sono stati gli interventi dei vigili del fuoco di Telese Terme chiamati per allagamenti e piccoli smottamenti provocati dal temporale e dal forte vento.

Circolazione bloccata a causa di uno smottamento anche lungo la strada che da Apice conduce a Castel del Lago. In questo caso dai terreni sovrastanti il fango ha occupato l'intera carreggiata. Lavoro per vigili del fuoco e carabinieri d Apice che hanno segnalato agli automobilisti l'interruzione.