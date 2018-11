Hashish e cocaina, 39enne arrestato dalla Mobile Vincenzo Pagnozzi bloccato in via Bari, al Rione Liberà

Lo hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. È l'ipotesi di reato contestata a Vincenzo Pagnozzi, 39 anni, già noto alle forze dell'ordine.

Originario di San Martino Valle Caudina, ma residente a Benevento, Pagnozzi è stato fermato dalla Squadra mobile. Secondo la ricostruzione operata dagli investigatori, l'intervento degli agenti del vice questore Emanuele Fattori è scattato dopo aver notato un acquirente avvicinarsi all'indagato. L'immediata perquisizione, poi estesa anche all'abitazione, ha permesso di rinvenire e sequestrare 120 grammi di hashish, parte dei quali custoditi dal 39enne, e 10 grammi di cocaina di cui l'uomo avrebbe cercato di liberarsi. Dichiarato in arresto, Pagnozzi è stato trasferito in carcere, in attesa dell'udienza di convalida. È difeso dall'avvocato Gerardo Giorgione.

Esp