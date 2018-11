Ladri scatenati in Valle Telesina e a Benevento Malviventi in azione ad Amorosi: paura per una famiglia. Maxi colpo in un appartamento in città

Ancora furti nella notte nel Sannio. Nel mirino due abitazioni in Valle Telesina ed una in città. Due i colpi messi a segno, un altro fortunatamente sventato dai proprietari.

E' accaduto nella tarda serata di ieri. A finire al centro delle attenzioni dei banditi una casa lungo la strada provinciale che da Telese Terme conduce ad Amorosi. In questo caso gli autori del raid hanno dovuto desistere dopo aver forzato un infisso. Sul posto sono accorsi i carabinieri della Compagnia di Cerreto che hanno effettuato i rilievi ed avviato le indagini.

Poco dopo il secondo allarme è stato lanciato da una famiglia che vive nei pressi del centro di Amorosi. In questo caso lavoro per gli agenti del Commissariato di Telese terme accorsi ad Amorosi. Dopo aver forzato una finestra i banditi sono entrati nell'abitazione dalla quale hanno portato via oggetti in oro ed altro prima di essere messi in fuga dai proprietari che si erano insospettiti per alcuni rumori.

Gli agenti hanno effettuato una serie di posti di blocco e perlustrazioni nelle campagne di Amorosi. Nessuna traccia, purtroppo, per ora dei malviventi che sono riusciti a far perdere le loro tracce. Da Amorosi a Benevento. Ingente il furto messo a segno all'interno di un appartamento in via Città Spettacolo. Probabilmente dopo aver forzato un infisso, i banditi sono riusciti ad entrare nell'abitazione dalla quale hanno portato via migliaia di euro – circa 10mila - e gioielli. Lavoro in questo caso per gli agenti della Volante e della Polizia scientifica che hanno effettuato i rilievi.

Al.Fa