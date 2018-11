Legale di Annibale Zotti: non confermato impianto accusatorio Intervento dell'avvocato Antonio Barbieri dopo la condanna a 5 anni del 67enne

Una dichiarazione a margine della sentenza di condanna, pronunciata ieri dal giudice Polito, nel processo a carico delle quattro persone coinvolte nell'indagine sul racket delle viti. L'ha rilasciata l'avvocato Antonio Barbieri, difensore di Annibale Zotti, 67 anni, di Solopaca, al quale è stata inflitta la pena di 5 anni, contro i 10 chiesti dal Pm.

“Non c'è bisogno di attendere il deposito delle motivazioni – ha spiegato il legale – per affermare che non è stato confermato l'impianto accusatorio, che presupponeva un coinvolgimento di Zotti e della sua famiglia nel cosiddetto racket delle viti. Ciò viene confermato dalla derubricazione dell'accusa di violenza privata in quella di minaccia aggravata”.

