Cocaina ed hashish, Pagnozzi ai domiciliari La decisione del Gip per il 39enne arrestato dalla polizia

Scarcerato dal gip Gelsomina Palmieri, che ha disposto per lui i domiciliari, Vincenzo Pagnozzi (avvocato Gerardo Giorgione), 39 anni, già noto alle forze dell'ordine, originario di San Martino Valle Caudina, ma residente a Benevento, arrestato dalla polizia per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Un'ipotesi, quella della cessione, che Pagnozzi ha respinto nel corso dell'udienza di convalida di oggi.

Come si ricorderà, dopo aver bloccato l'uomo in via Bari, gli agenti avevano rinvenuto, nel corso di una perquisizione anche dell'abitazione, 120 grammi di hashish e 10 di cocaina.

