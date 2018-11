Armato di coltello tenta rapina in un tabacchi, fermato VIDEO Un carabiniere libero dal servizio ha bloccato il malvivente. Ferito il titolare della rivendita

Momenti di paura questo pomeriggio in Corso Dante per un tentativo di rapina messo a segno all'interno di una rivendita di tabacchi.

Circa trenta minuti dopo le 16 un uomo ha fatto irruzione nell'attività commerciale brandendo un coltello. Il giovane ha minacciato il titolare per farsi consegnare l'incasso.

A bloccare l'azione un carabiniere libero dal servizio che dall'esterno del locale, capito quello che stava succedendo, è entrato e ha disarmato il malvivente, bloccandolo sul pavimento.

Il militare, in compagnia della moglie, mentre passeggiava lungo Corso Dante si è accorto del rapinatore all'interno dell'attività commerciale. Dopo aver notato che brandiva un coltello, è immediatamente intervenuto facendo irruzione nel locale. Quelli successivi sono stati momenti di autentica concitazione. Il militare è riuscito a bloccare il 37enne e a far scattare l'allarme al 112.

Sul posto i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile e l'ambulanza del 118 che ha prestato le cure al commerciante che durante la colluttazione è rimasto ferito.

La persona fermata è un 37enne di Benevento. I carabinieri lo hanno trasferito presso il comando provinciale di via Meomartini. I mlitari hanno anche rinvenuto e sequestrato il grosso coltello da cucina che l'uomo impugnava.

Per il commerciante si è reso necessario il trasferimento in ambulanza al pronto soccorso per accertamenti.

In aggiornamento