Benevento, grande successo per "Territorio giallorosso": fioccano le richieste Molti comuni della provincia hanno intenzione di partecipare all'iniziativa promossa dal club

Fioccano le richieste di partecipazione negli uffici del Benevento Calcio per "Territorio giallorosso". Il club di via Santa Colomba ha creato questa iniziativa per rafforzare ulteriormente il legame con la Provincia, mettendo a disposizione cento biglietti gratuiti nel settore distinti per i cittadini di un paese sannita che, di volta in volta, verrà selezionato. Ad aprire le danze è stato San Leucio del Sannio per il match casalingo col Crotone, mentre sabato sarà la volta di Amorosi. Negli ultimi giorni, non sono stati pochi i comuni che hanno inviato la richiesta di partecipazione al Benevento Calcio, segno evidente che l'iniziativa piace, ma soprattutto che c'è grande voglia da parte del territorio di sostenere la squadra allenata da Floro Flores. A oggi desiderano aderire a "Territorio giallorosso", oltre alle già citate San Leucio del Sannio e Amorosi, anche Sant'Angelo a Cupolo, Limatola, Cerreto Sannita, Apollosa, Moiano, Ceppaloni, Frasso Telesino, Baselice, Foglianise, San Marco dei Cavoti, Vitulano, Ginestra degli Schiavoni e Castelfranco in Miscano. La voglia di sostenere il Benevento è forte in tutto il territorio sannita, con la Strega che avrà bisogno anche e soprattutto della provincia per cercare di conquistare l'obiettivo della Serie B.