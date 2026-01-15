"Lo sport sannita al Vigorito: sabato tocca alla Scuola Calcio Frasso Telesino" Nell'intervallo di Benevento-Casarano i tesserati sfileranno allo stadio

Il Benevento Calcio rinnova il proprio impegno nel sostenere e promuovere le eccellenze sportive del territorio attraverso l’iniziativa “Con il Benevento: lo sport sannita al Vigorito”, dedicata alle associazioni della provincia che animano il movimento sportivo sannita. Il Club giallorosso ospiterà questa settimana la Scuola Calcio ASD Frasso Telesino nata nel 2014 con oltre 100 giovani atleti, una realtà dove lo sport è crescita, rispetto, amicizia e passione.

Sabato 17 gennaio 2026, durante l’intervallo di Benevento-Casarano, con calcio d’inizio alle 14:30, i tesserati della società sfileranno per un emozionante giro di campo, accompagnati da dirigenti e allenatori.

Attraverso il racconto dello Speaker, il pubblico scoprirà il percorso e l’impegno con cui l’ASD Frasso Telesinoporta avanti e sostiene lo sport sannita.