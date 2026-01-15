Giunta Benevento. Rosa: revoca appresa da un comunicato stampa L'ex assessore non ci sta e convoca una conferenza stampa: solo ieri premio plastic free

"Prendo atto della decisione del sindaco Mastella di revocarmi dall' incarico di Assessore all' Ambiente. Una decisione che apprendo solo da un comunicato". Così l'assessore Alessandro Rosa, revocato oggi dal sindaco Mastella tuona contro la decisione e si dice meravigliato anche per le modalità con le quali ha appreso la decisione del sindaco Clemente Mastella.

Decisione "che arriva - scrive il dottore Rosa sulla sua pagina Facebook - in maniera totalmente estemporanea visto che solo ieri nel pieno delle mie funzioni comunicavo il conseguimento del premio plastic free e che nessun appunto era stato mosso alla mia azione amministrativa, né a quella politica.

In attesa di conoscere le motivazioni che hanno portato a tale avvicendamento, e qualora ve ne siano di giustificabili, sarò lieto di fare il punto delle attività messe in campo nel corso del mio mandato con amici della stampa e cittadini in un incontro che ho organizzato sabato 17 gennaio alle ore 11 all'Hotel Traiano".

