Rapina al tabacchi, il sindaco si complimenta con carabiniere Mastella interviene dopo la rapina sventata dal brigadiere libero dal servizio

Il sindaco di Benevento, Clemente Mastella si è complimentato telefonicamente con il brigadiere dell’Arma che sabato, libero dal servizio, mentre era in compagnia della moglie, ha sventato una rapina presso la tabaccheria in Corso Dante, “intervenendo – scrive il primo cittadino -, con coraggio e senso del dovere, in soccorso del tabaccaio che stava per essere aggredito da un malvivente”.