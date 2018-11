Comune di Moiano nel mirino dei ladri Il furto fallito: banditi messi in fuga

Dopo i furti al Municipio di Forchia e nella scola di Airola, ladri nuovamente in azione in Valle Caudina. La scorsa notte, infatti, qualcuno ha tentato di mettere a segno un colpo all'interno del Comune di Moiano. A far saltare i piani dei malviventi è stato l'arrivo di una persona che evidentemente si era accorta di quello che stava accadendo. L'allarme è scatto in via Roma. Sul posto sono accorsi i carabinieri della Compagnia di Montesarchio che hanno notato i chiari segni lasciati dai banditi.