Blitz antidroga Dda, in sei scelgono il rito abbreviato Diciotto le persone coinvolte. Udienza a Napoli il 19 febbraio del prossimo anno

E' stato fissato per il 19 febbraio del prossimo anno, dinanzi al gup del Tribunale di Napoli Fabrizio Provvisier, il giudizio abbreviato a carico di sei delle diciotto persone tirate in ballo dal blitz antidroga della Dda e della Squadra mobile di Benevento rimbalzato all'onore delle cronache lo scorso 20 luglio, quando era stata eseguita un'ordinanza di custodia cautelare in carcere.

La scelta del rito alternativo – per gli altri sarà celebrata l'udienza preliminare - è stata adottata per Giuseppe Fallarino (avvocato Cipriano Ficedolo), 24 anni, Nicola Falllarino (avvocati Vincenzo Sguera e Domenico Dello Iacono), 34 anni, Roberto Ferrara (avvocato Angelo Leone), 46 anni, Emanuele Tesauro (avvocato Domenico Dello Iacono), 28 anni di Benevento, Aldo Pugliese (avvocato Valeria Verrusio), 26 anni, che è ai domiciliari, e Matteo Ventura (avvocato Marianna Febbraio), 23 anni,di Ceppaloni.

Come è ampiamente noto, l'attenzione degli inquirenti è stata puntata sull'attività di una presunta associazione per delinquere che si sarebbe occupata dell'approvvigionamento della droga -cocaina, crack, eroina, marijuana ed hashish- tra Villa Literno, Giugliano, Castelvolturno e Napoli, e della sua vendita nel capoluogo sannita. Un gruppo di cui è ritenuto promotore -organizzatore Nicola Fallarino.

Esp