Striscione e sacchi neri per dire no all'impianto rifiuti Nella notte l'iniziativa di CasaPound Benevento contro la decisione della Regione

“Il Sannio non è una discarica”. Questa la scritta sullo striscione affisso durante la notte dai militanti di CasaPound Italia Benevento all’ingresso di alcuni uffici di Provincia e Regione. I militanti hanno scaricato 40 sacchi neri per contestare l’apertura dell’ennesimo sito di stoccaggio rifiuti sul territorio della provincia di Benevento, a Sassinoro.

“Quello che sta accadendo nella provincia è inverosimile - scrive il movimento in una nota - dopo i disagi creati alla viabilità e alla sanità pubblica e il grave inquinamento dei corsi fluviali, ecco che la Regione spara un’altro colpo decisivo contro il Sannio: installare un impianto di compostaggio nel comune di Sassinoro”.

“E’ assurdo che si prendano decisioni simili senza aver fatto valutazioni adeguate – dichiara Pasquale Piantedosi, portavoce beneventano di CasaPound Italia - senza aver coinvolto la cittadinanza per l’impatto che un impianto simile può avere. L’impianto dovrà produrre 22.000 tonnellate di rifiuti organici ogni anno e ricade all’interno dei corridoi ecologici del fiume Tammaro, a ridosso di un’area ricchissima di corsi d’acqua che sfociano nell’invaso di Campolattaro, le cui acque sono destinate alla potabilizzazione. Inoltre il comune di Sassinoro si trova in una zona ad alta sismicità e lo stabile che ospiterà il mega-impianto è in disuso ormai da anni”.

“Per questi motivi chiediamo dunque – conclude Piantedosi - che i lavori per l’apertura vengano sospesi e che questo progetto folle e scellerato venga abbandonato. Non possiamo accettare che sia messa a serio rischio la salute pubblica e venga compromesso lo sviluppo di un intero comprensorio: insomma, l’ennesimo torto subito dai cittadini del Sannio, che non vengono mai tutelati dalle istituzioni e dalla politica. Ma il Sannio è casa nostra e non un territorio destinato a diventare una discarica, e se pensate che vi lasceremo venire qui e fare come vi pare, affossando ulteriormente questo territorio vi sbagliate di grosso”.