Tentata rapina, la difesa: consulenza psichiatrica per 37enne Vincenzo Del Grosso dinanzi al gip dopo l'arresto di sabato sera

Il suo difensore, l'avvocato Antonio Leone, ha chiesto al Pm che il suo assistito venga sottoposto ad una consulenza psichiatrica, riservandosi l'indicazione di una struttura nella quale possa essere trasferito, dal carcere, per ricevere le necessarie terapie. Quelle di cui ha bisogno, anche alla luce della documentazione sanitaria prodotta, Vincenzo Del Grosso, il 37enne di Benevento arrestato sabato sera, da un carabiniere libero dal servizio, per la tentata rapina in una tabaccheria di Corso Dante.

L'uomo è comparso questa mattina dinanzi al gip Gelsomina Palmieri, per l'udienza di convalida dell'arresto, sostenendo di non esseri reso conto, proprio per le condizioni in cui versa, di ciò che aveva combinato.

