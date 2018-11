Ruba cavi in rame della centrale sollevamento, fermato rumeno Operazione congiunta di carabinieri e polizia a Solopaca. l'uomo è stato denunciato

Ancora la centrale per il sollevamento delle acque dell'Alto calore di Solopaca nel mirino dei ladri. I carabinieri della stazione di Solopaca e gli agenti del Commissariato di Telese Terme hanno bloccato un rumeno indagato ora per il furto, avvenuto ieri sera, di alcuni cavi in rame delle pompe di sollevamento.

A far scattare l'allarme è stato un passante. Si tratta della struttura di via Monticelli. L'indagato alla vista dei carabinieri è scappato nelle campagne. Ad attenderlo, in strada, ha trovato però i poliziotti che lo hanno bloccato e condotto in caserma.

Durante gli accertamenti è emerso che si tratta di una delle 5 persone fermate l'altra sera dai poliziotti di Telese, per lo stesso reato, che avevano poi arrestato un altro rumeno perchè doveva espiare una pena definitiva. Recuperati i cavi di rame rubati dal rumeno mentre l'auto è stata sequestrata. Oltre la denuncia, nei confronti dell'uomo è scattata anche la proposta per il foglio di via obbligatorio.