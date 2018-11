Lavoro nero: multe e denunce nel Sannio I controlli del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Benevento

Sono 48 i lavoratori identificati, di questi ben 16 sono risultati irregolari e 6 in nero. Per 2 aziende è stato adottato anche il provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale, per aver impiegato 4 lavoratori in nero.

Sono i numeri dei controlli effettuati dal Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Benevento, coadiuvati dai militari dell'Arme.

Attenzione rivolta al commercio, industria, macellazione, trasporti e alimentare. Al termine degli accertamenti sono state elevate multe per circa 32mila euro e denunciato un imprenditore.