"Abuso mezzi correzione ai danni di 5 bimbi", maestra assolta La sentenza del giudice Polito: "Il fatto non sussiste"

Era accusata di abuso dei mezzi di correzione ai danni di minori, ma è stata assolta perchè il fatto non sussiste. Lo ha deciso il giudice Anita Polito al termine del processo a carico di Barbara Vitiello (avvocato Antonio Leone), una maestra di Benevento, tirata in ballo da una vicenda che risale al 2013. Quando era finita al centro di un'attività investigativa, supportata anche da riprese video, condotta dalla Squadra mobile sulle condotte che avrebbe mantenuto nei confronti di cinque bambini di una scuola elementare. Di qui l'imputazione a suo carico, dalla quale, come detto, è stata assolta.

