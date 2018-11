Operaio colpito da una scarica elettrica in un cantiere L'uomo è stato trasportato in ospedale

Infortunio sul lavoro questa mattina a Benevento, nei pressi di Contrada Olivola, poco dopo l'aero club. Dalle prime informazioni sembrerebbe che un uomo, un 38enne operaio originario della provincia di Avellino, impegnato a lavorare in zona avrebbe accusato un malore mentre era accanto ad un palo della corrente, in pratica mentre spostava un palo ha toccato un cavo della media tensione, ricevendo una scarica elettrica fortunatamente scaricata al suolo attraverso le scarpe. L'uomo è stato poi trasportato all'ospedale Rummo in stato di semicoscienza: non si conoscono al momento le sue condizioni. Sul posto sono intervenuti il nucleo radiomobile dei carabinieri, i vigili del fuoco, l'Asl, la Polizia e l'Enel chiarire la dinamica dell'incidente e le ambulanze del 118 che hanno prestato soccorso all'uomo.