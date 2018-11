Indagine racket viti, scarcerato Antonio Zotti Ai domiciliari il 41enne di Solopaca, condannato a 3 anni per minaccia aggravata

Torna a casa, agli arresti domiciliari, dopo quindici mesi trascorsi in carcere, Antonio Zotti (avvocato Angelo Leone), 41 anni, di Solopaca, una delle quattro persone condannate lo scorso 20 novembre nel processo nato da un'indagine sul racket delle viti in Valle telesina.

La decisione di attenuare la misura è stata adottata dal giudice Anita Polito, che aveva pronunciata la sentenza, fissando in 3 anni la pena per Antonio Zotti, riconosciuto responsabile, in concorso con altri due imputati, di minaccia aggravata, la nuova qualificazione dell'iniziale accusa di violenza privata.

