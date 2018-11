Sequestro droga e soldi, ma il denaro viene restituito Decisione del Riesame per un giovane di San Nicola Manfredi

La droga è rimasta 'sigillata', i soldi no. Perchè il Riesame ha annullato il sequestro della somma e ne ha disposto la restituzione all'interessato. Una 24enne di San Nicola Manfredi, che agli inizi di novembre era stato destinatario di un decreto di perquisizione firmato dalla Procura. Lo avevano eseguito i carabinieri, con un'attività che aveva interessato anche l'abitazione del giovane, e che aveva permesso di rinvenire una bustina di marijuana contenente meno di un grammo di marijuana e 100 euro. 'Roba' e denaro erano stati sequestrati, con un provvedimento che il Tribunale, al quale si era rivolto l'avvocato Nazzareno Fiorenza, ha annullato in relazione, come detto, ai 100 euro, tornati, dunque, nuovamente nella disponibilità dell'indagato.

Esp