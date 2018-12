Scritte anti Salvini per "accogliere" la Castiello (Lega) FOTO | Sui muri dell'Una Hotel il Molino a Benevento che deve ospitare il sottosegretario al Sud

(Al. Fal.) - Scritte contro il ministro dell'Interno Matteo Salvini sono apparse sui muri dell'Una Hotel Il Molino, a Benevento. Rossi, con alcuni slogan offensivi, i graffiti non sono casuali in quel posto, dove, di li a poco si terrà un incontro organizzato dalla segreteria provinciale della Lega di Benevento, con la partecipazione del sottosegretario al problemi del Mezzogiorno, Pina Castiello, e il responsabile della Lega in Campania, Gianluca Cantalamessa.

Le scritte, con ogni probabilità di matrice anarchica, sono state realizzate nella notte. Sul posto sono intervenuti agenti della Digos per i rilievi del caso ed avviare le inbdagini alla ricerca dei responsabili. A Benevento ci sono gruppi anarchici molto attivi, legati a filo doppio con le rappresentanze della sinistra giovanile.

Il sopttosegretario Castiello, trattenuta per altri impegni, all'incontro non è riuscita a partecipare.