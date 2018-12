In sella ad una moto con 40 grammi di marijuana Un 25enne napoletano fermato a San Salvatore Telesino e denunciato dalla polizia

Lo hanno trovato in possesso di 40 grammi di marijuana, un bilancino di precisione e un coltello. Per questo la polizia ha denunciato, per un'ipotesi di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, un25enne della provincia di Napoli. Era in sella ad una moto di grossa cilindrata che gli agenti hanno fermato a San Salvatore Telesino. Tutto il materiale è stato sequestrato.