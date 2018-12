Lavori alla discarica di S. Arcangelo, scatta la prescrizione L'ha pronunciata il giudice Di Carlo nel processo ad otto persone. Altre sette prosciolte dal gup

Venti mesi fa – era il 5 aprile 2017 – i rinvii a giudizio decisi dal gup Flavio Cusani, che nella stessa occasione aveva anche prosciolto sette imputati, oggi la dichiarazione di intervenuta prescrizione dei reati contestati agli altri. L'ha pronunciata, su richiesta delle parti, il giudice Maria Di Carlo nel processo a carico di otto persone coinvolte nell'indagine del sostituto procuratore Antonio Clemente, ed ereditata dalla collega Patrizia Filomena Rosa, che aveva anche integrato il capo di accusa, sui lavori alla discarica di Sant'Arcangelo Trimonte, sequestrata dal marzo 2011.

La decisione ha riguardato, in particolare, Sebastiano Chizzali, procuratore per conto della Daneco Impianti srl; Salvatore Capolongo, contabilizzatore; Carlo Federico, responsabile unico del procedimento; Bernardino Filipponi, amministratore unico della Daneco Impianti srl; Adelio Roberto Pagotto, dipendente della 'Ad Acta Project ed incaricato della progettazione preliminare e definitiva; Angelo Pepe, dirigente dell'Area tecnica – M.I.S. A. Presidenza del Consiglio; Michele Pignone, titolare della ditta esecutrice; Giovanni Russo, direttore dei lavori, difesi dagli avvocati Roberto Prozzo, Giuseppe Vernacchio, Antonio Esposito Mocerino, Perla Sciretti, Andrea Brezigar, Gino Fulgeri, Donato De Paola. Per il Comune di Sant'Arcangelo, parte civile, gli avvocati Enzapaola Catalano e Ilaria Iammarino.

Truffa e falso ai danni della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della Protezione civile, l'ente erogatore di oltre 4 milioni di euro: questi gli addebiti che erano stati avanzati a vario titolo. Nel mirino della forestale e della guardia di finanza erano finite la presunta falsa attestazione e contabilizzazione relativa a movimentazione e smaltimento di ingenti quantità di terreno derivante dalle operazioni di scavo, posa in opera di strati di argilla e selezione di elementi lapidei; la presunta falsa documentazione e fatturazione riguardante il trasporto di 160mila tonnellate di terreno. Attenzione puntata, inoltre, sui sondaggi effettuati, sulle note tecniche sulle condizioni di stabilità dell'argine di valle- Lotto IV, sulla relazione per le opere eseguite.

