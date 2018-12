Sospesa per 30 giorni la licenza di un circolo ricreativo La decisione del Questore dopo una serie di controlli delle Volanti

Il questore di Benevento, Giuseppe Bellassai ha disposto la chiusura per 30 giorni di un circolo ricreativo finito più volte al centro dei controlli degli agenti delle Volanti.

La decisione è arrivata dopo una serie di verifiche duranti le quali sono i poliziotti hanno identificato numerosi soci, già noti alle forze dell'ordine per una serie di precedenti penali per violazione delle norme sugli stupefacenti, per reati contro il patrimonio e per associazione a delinquere. Per questo motivo è stata disposta la sospensione della licenza.