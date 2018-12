Pensionata morta dopo un incidente, giovane patteggia Nel 2016 il dramma costato la vita ad una 76enne di Paduli

Otto mesi. E' la pena, patteggiata e sospesa, stabilita dal giudice Flavio Cusani per Andrea Sebastiano, un 25enne di Ariano Irpino chiamato in causa dalle indagini sulla morte di Vittoria Addazio, 76 anni, di Paduli, avvenuta il 25 aprile 2016 al Rummo, dove da due settimane era ricoverata dopo un incidente nel quale era rimasta gravemente ferita.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, la pensionata era a bordo di una Opel Zafira, in compagnia di altre due persone, una delle quali al volante, che, lungo la statale 90 bis, si era scontrata con un'Alfa 145 condotta dall'imputato. L'impatto si era verificato all'altezza del km 7+860, dove l'Alfa, all'uscita da una curva, era finita nella corsia opposta, lungo la quale stava transitando la Opel, in direzione Benevento.

Soccorsa, la 76enne era stata trasportata in ospedale, poi il suo cuore si era fermato per sempre per le conseguenze dei traumi cranico ed addominale riportati nell'urto. Oggi la definizione della drammatica vicenda, con il patteggiamento del 25enne, difeso dagli avvocati Antonietta Melito e Luca Forgione. I familiari della vittima sono stati rappresentati dall'avvocato Domenico Vessichelli.

