In casa tre rilevatori per la ricerca di microspie, denunciato Controlli dei carabinieri tra Bonea, Montesarchio, Airola e Moiano

Gli hanno trovato 3 rilevatori di frequenza per la ricerca di microspie e una microspia senza scheda telefonica. Decisamente singolare il bottino di una perquisizione domiciliare compiuta a Bonea dai carabinieri, che per questo hanno denunciato un 47enne, contestandogli l'ipotesi di reato di favoreggiamento. Il materiale è stato sequestrato nel corso dei controlli operati dai militari della Compagnia di Montesarchio anche a Moiano, Bonea ed Airola. In quest'ultimo centro è stato arrestato, sulla scorta di un ordine di esecuzione pena della Procura di Salerno, un 66enne che deve scontare 2 anni per bancarotta fraudolenta.

Nel bilancio delle attività figurano 7 perquisizioni, 11 multe per violazione del codice della strada, 2 veicoli sequestrati, altrettante patenti ritirate.

Due giovani di Airola e Moiano, ai quali è stato sequestrato un modesto quantitativo di hashish e marijuana, sono stati segnalati come consumatori di stupefacenti, mentre un 30enne napoletano, già noto ale forze dell'ordine, è stato proposto per il foglio di via perchè, fermato a Monteesarchio, non ha offerto una giustificazione, ritenuta valida dai militari, sulla presenza da quelle parti.