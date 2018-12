Scontro tra un'auto ed un furgone dei giornali: grave 27enne Incidente stradale all'alba ad Apice. Coinvolti due giovani di Chiusano San Domenico e Luogosano

E' ricoverato in prognosi riservata all'ospedale Rummo di Benevento il 27enne di Luogosano, in provincia di Avellino, rimasto coinvolto in un incidente stradale avvenuto all'alba di oggi ad Apice. L'urto violentissimo è avvenuto in Viale della Libertà. Dove, un'Audi A2 condotta dal 27enne si è scontrata frontalmente con un furgone Fiat Ducato, che trasportava i giornali alle edicole, guidato da un 22enne di Chiusano San Domenico, sempre in provincia di Avellino. L'urto, fronto-laterale ha completamente sventrato la fiancata dell'Audi.

Scattato l'allarme sul posto sono accorsi i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Benevento e della Stazione di Apice con due ambulanze del 118. Ad avere la peggio è stato il conducente dell'Audi, soccorso e trasferito in codice rosso al Rummo. Per lui si è reso necessario un intervento chirurgico al termine del quale i medici lo hanno ricoverato in prognosi riservata. Venti giorni, invece, la prognosi per il conducente del furgone, ferito ad un braccio. I carabinieri della Stazione di Apice, al termine dei rilievi, hanno sequestrato entrambe i veicoli.