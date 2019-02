Cinghiali lungo la tangenziale si scontrano con un'auto Danni e paura nella notte all'uscita della Galleria Avellola. Danneggiata Mitsubishi

Momenti di paura la scorsa notte per un pensionato di Benevento che si è trovato a fare i conti con due cinghiali che improvvisamente hanno attraversato la carreggiata. Impossibile evitare limpatto anche a causa delle auto che sopraggiungevano. È accaduto all'uscita della galleria Avellola, all'altezza degli svincoli per Benevento Centro e san Giorgio del Sannio. È qui che il 72enne, alla guida della sua Mitsubishi si è trovato di fronte i due animali 'spuntati' dalla cunetta che delimita la carreggiata per attraversare la trafficata arteria. A causa delle auto che sopraggiungevano da dietro, il conducente non ha potuto fare altro che frenare senza cambiare corsia. Inevitabile l'impatto con uno dei cinghiali. L'animale subito dopo l'urto è scappato nuovamente nei terreni che costeggiano la tangenziale. Danni alla parte anteriore dell'auto ma per fortuna nessuna grave conseguenza per l'automobilista.

Quello dei cinghiali ormai da un paio di anni è diventato un reale problema per la sicurezza degli automobilisti. Non è più raro, infatti, imbattersi in animali che attraversano le strade trafficate e non solo più quelle di campagna. Questo a causa dell'aumento esponenziale ed incontrollato degli ungulati che ormai si spingono sempre più nei centri abitati in cerca di cibo.